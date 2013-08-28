В Самарканде стартовал международный фестиваль "Шарк тароналари"

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 августа. /УЗИНФОРМ/. 27 августа Президент Узбекистана Ислам Каримов совершил рабочую поездку в город Самарканд, где принял участие в торжественной церемонии открытия 9-го международного музыкального фестиваля “Шарк тароналари” ("Мелодии Востока").

Мероприятие по традиции проходило на площади Регистан, где на просторном амфитеатре собрались участники и гости фестиваля, деятели и поклонники искусства, музыковеды, иностранные журналисты, туристы.

С приветственным словом к собравшимся обратился Ислам Каримов. Он подчеркнул суть и значение музыкального фестиваля "Шарк тароналари", важную роль этого фестиваля в укреплении мира и согласия между народами разных стран, во всем мире в целом, пожелал участникам форума творческих успехов.

На церемонии также выступила Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова, которая отметила, что в Узбекистане уделяется особое внимание развитию культуры и искусства, и ярким подтверждением этого является организованный по инициативе Президента Ислама Каримова фестиваль "Шарк тароналари".

Далее началось театрализованное представление, в ходе которого на сцене Регистана свои музыкальные номера представили артисты из 52 стран мира.

В рамках фестиваля участники также представят свои конкурсные программы и проведут встречи с поклонниками искусства в городских амфитеатрах "Муъжиза", "Нихол", в парке отдыха "Ёшлик", в Самаркандском, Пастдаргомском, Джамбайском и Акдарьинском районах.

В программу мероприятия входит также посещение гостями уникальных исторических памятников Самарканда, восточных базаров, ознакомление с осуществленной в годы независимости созидательной работой.

Международный фестиваль также служит открытию новых имен, активизации творческого поиска, обмену мнениями и опытом. Широкие возможности для этого создают проводимые в рамках форума различные культурные мероприятия, научная конференция "Музыкальные традиции Востока в системе современной культуры".

Музыкальный фестиваль “Шарк тароналари” проводится с 1997 года каждые два года и служит важным фактором развития уникального музыкального наследия и традиций народов мира, возрождения забытых методов и школ.

УЗИНФОРМ