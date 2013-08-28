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Ислам Каримов выступил на открытии фестиваля "Шарк тароналари"
28.08.2013 12:16

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 августа. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов 27 августа выступил на торжественной церемонии, посвященной открытию 9-го международного музыкального фестиваля "Шарк тароналари" ("Мелодии Востока").

"Мне доставляет огромное удовольствие приветствовать всех вас, дорогие участники международного музыкального фестиваля "Шарк тароналари", собравшихся на этой величественной площади Регистан в одном из древнейших городов мира – Самарканде, и от всего сердца выразить всем вам свое самое искреннее уважение", – говорится в приветственном слове Президента.

Глава государства выразил свое глубокое почтение и признательность высоким гостям – Генеральному директору ЮНЕСКО Ирине Боковой, генеральному секретарю Международной ассоциации культуры и искусства Куо Ли Мин, генеральному секретарю Международной организации фольклорного творчества Мун Хюнг Суку, председателю Ассоциации международных фестивалей искусств Азии Чен Шенглаю, советнику Президента Республики Корея по вопросам политики культуры и искусства Хюнг Ван Ли и всем дорогим друзьям, участвующим в форуме музыки и искусства.

Среди зарубежных гостей фестиваля Ислам Каримов также выделил руководителя международного фестиваля музыки "Тимитар" в Марокко Брахима Эл Мазнеда, президента Японской музыкальной ассоциации Кавасе Тадасуке, министра информации и культуры Афганистана Саида Махдум Рахина, мэра города Куала-Лумпур Датука Ахмад Фейсал Талиба, а также члена Конгресса США Джеймса Патрика Морана.

Выражая идею и цели фестиваля "Шарк тароналари", глава Узбекистана отметил, что он заслуживает внимания в первую очередь тем, что направлен не только на развитие музыкального искусства, но и повышение его влияния на людей, воспевание посредством музыки самых благородных надежд и устремлений и, что особенно важно, объединяя без помощи каких-либо переводчиков представителей различных наций и народностей, способствует дальнейшему укреплению между ними дружбы и согласия, мира и спокойствия.

"Уважаемые участники фестиваля! Мы видим в вашем лице прежде всего талантливых деятелей культуры, самоотверженных людей, бескорыстно служащих благородному делу сохранения и приумножения великого и бесценного духовного богатства – классического искусства Востока, чтобы бережно донести его до грядущих поколений", – сказал Президент.

По его словам, поистине трудно переоценить значение таких фестивалей, как "Шарк тароналари", особенно в неспокойное и чрезвычайно сложное время, ярко проявляющих безграничную силу и воздействие музыкального искусства, которое служит осмыслению истоков общих для всего человечества ценностей, в выполнении важнейшей миссии по сближению разных народов, укреплению взаимопонимания между ними, мира и спокойствия в регионе и в мире в целом.

Ислам Каримов подчеркнул важность проведения международного музыкального фестиваля "Шарк тароналари" на высоком уровне и выразил искреннюю признательность всем, кто, не жалея сил и энергии, достойно справился с этой задачей, прежде всего жителям Самарканда, снискавшим уважение во всем мире своими прекрасными качествами – гостеприимством, добротой, щедростью души.

"Пользуясь случаем, как человек, родившийся и выросший в этом древнем и вечно молодом городе, который неизменно остается для меня самым любимым и дорогим, хочу сказать, что мне доставляет безграничную радость еще раз выразить свою сыновнюю любовь и преданность всем моим уважаемым землякам", – сказал глава государства.

В заключение, Президент еще раз поздравил собравшихся с открытием музыкального праздника, пожелал всем здоровья, счастья и благополучия, успешной работы форума!

УЗИНФОРМ

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