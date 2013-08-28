Узбекистан посетил новый посол Болгарии

ТАШКЕНТ, 28 августа. /УЗИНФОРМ/. Узбекистан с рабочим визитом посетил вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Болгария с резиденцией в Москве Бойко Коцев. 27 августа его принял министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, которому болгарский посол передал адресованные Президенту Республики Узбекистан верительные грамоты.

На состоявшейся встрече были рассмотрены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, перспективы углубления отношений Узбекистана и Болгарии в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Дипломаты обсудили предложения по срокам проведения очередного раунда межмидовских политических консультаций, заседания Межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству и других двусторонних институтов.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по отдельным вопросам международной повестки, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Добавим, с апреля 1999 года в Ташкенте функционирует болгарское посольство. С апреля 2012 года его возглавлял Поверенный в делах Республики Болгария в ранге Посла Володя Чанев Нейков.

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