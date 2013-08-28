



В Ташкент поступила вторая партия новых пассажирских автобусов из ФРГ



ТАШКЕНТ, 28 августа. /УЗИНФОРМ/. 27 августа в город Ташкент поступила вторая партия городских пассажирских автобусов модели "Mercedes-Benz Conecto Low Floor" в количестве 13 единиц. С учетом 17 немецких автобусов, поступивших первой партией 12 августа, автобусный парк столицы уже пополнился 30 единицами новой техники. По данным пресс-службы Ассоциации "Тошшахартрансхизмат", в сентябре-октябре 2013 года предусмотрена поставка остальных 70 единиц автобусов данной модели для эксплуатации на городских маршрутах пассажирского транспорта города Ташкента. Напомним, обновление парка пассажирских автобусов города Ташкента осуществляется в рамках договора купли-продажи от 25 апреля 2013 года между Ассоциацией "Тошшахартрансхизмат" и компанией "EvoBus GmbH" (ФРГ) о приобретении 100 единиц городских пассажирских автобусов модели "Mercedes-Benz Conecto Low Floor", запасных частей и диагностических приборов к ним. 3 мая 2013 года было принято соответствующее Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи