В Ташкенте изменились маршруты движения пассажирских автобусов

ТАШКЕНТ, 28 августа. /УЗИНФОРМ/. Ассоциация "Тошшахартрансхизмат" объявила об изменениях в списке маршрутов общественного пассажирского транспорта в городе Ташкенте. Согласно этим данным, изменения коснулись автобусных маршрутов № 6, 10, 15, 22, 28, 49, 54, 148.

Так, в связи с нерентабельностью закрыт автобусный маршрут №6 "Улица Эльбек – массив Тузель". Высвободившиеся автобусы с данного маршрута перезакреплены за другими автобусными маршрутами города.

Продлена трасса движения автобусного маршрута №10. Движение автобусов организовано от промежуточной остановки "метро Дустлик" по улицам Элбек, Алимкент, Корасув, Иззат, Джаркурганская, Асалабад до конечного пункта "Хамзинский строительный колледж" в одном направлении. В обратном направлении – от конечного пункта "Хамзинский строительный колледж" по улицам Асалабад, Корасув, Алимкент, Элбек и далее по своему маршруту.

Продлена трасса движения автобусного маршрута №15. Организовано движение автобусов от промежуточной остановки "Проходная" по улице Элбек с разворотом возле станции метро "Дустлик" в одном направлении и далее по своему маршруту.

Автобусный маршрут №22 "Улица Эльбек – ЦУМ Ташкент" укорочен до промежуточной остановки "Проходная", расположенной по улице Авиастроителей.

Продлена трасса движения автобусного маршрута №28. Движение автобусов организовано от промежуточной остановки "метро Дустлик" по улицам Элбек, Алимкент, Корасув, Иззат, Джаркурганская, Асалабад до конечного пункта "Хамзинский строительный колледж" в одном направлении. В обратном направлении от конечного пункта "Хамзинский строительный колледж" по улицам Асалабад, Корасув, Алимкент, Элбек и далее по своему маршруту.

Автобусный маршрут №49 "Улица Эльбек – ТТЗ" укорочен до промежуточной остановки "Проходная" расположенной по улице Авиастроителей.

Автобусный маршрут №54 "Улица Эльбек – Куйлюк М-1" укорочен до промежуточной остановки "Проходная" расположенной по улице Авиастроителей.

Изменена трасса движения автобусного маршрута №148. Движение автобусов организовано от промежуточной остановки "метро Дустлик" по улицам Элбек, Авиастроителей, Бешарык, Ахангаранское шоссе с разворотом, Чулпан до диспетчерского пункта "Массив Тузель 3-квартал" в одном направлении. В обратном направлении от диспетчерского пункта "Массив Тузель 3-квартал" по улицам Чулпан, Ахангаранское шоссе, Бешарык, Ависозлар, Корасув, 2-й проезд Корасув, Элбек до промежуточной остановки "метро Дустлик" и далее по своему маршруту.

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