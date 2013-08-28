В Навои прошел смотр-конкурс "Самый активный депутат"

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 августа. /УЗИНФОРМ/. 27 августа под лозунгом "Любовь и гордость моя, родной Узбекистан!" в Навои прошел смотр-конкурс по номинациям "Самая активная депутатская постоянная комиссия года", "Самый активный депутат", инициированный Навоийским городским Кенгашем народных депутатов и региональным отделением независимого института мониторинга формирования гражданского общества.

Проект посвящен 22-й годовщине независимости Республики Узбекистан и 55-летию города Навои.

Депутаты, участники конкурса, показали свои знания на темы рассмотрения обращений избирателей, деятельностт по депутатским запросам и другим направлениям политической и правовой зрелости народных избранников.

По итогам конкурса, в номинации "Самый активный депутат" победителем был признан депутат от Демократической партии "Миллий тикланиш" Рустам Арзиев. Постоянная комиссия городского Кенгаша по вопросам социально-культурного развития, молодежной политики и воспитанию здорового поколения была отмечена как "Самая активная депутатская постоянная комиссия года".

Также, по итогам конкурса, по различным направлениям депутатской деятельности группа активных народных избранников - участников смотра была поощрена дипломами и памятными подарками от хокима города Навои.

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