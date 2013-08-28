В Зарафшане обсудили вопросы эффективности сотрудничества в области занятости населения

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 августа. /УЗИНФОРМ/. 27 августа в городе Зарафшан прошло заседание за "круглым столом" на тему "Роль национального ремесленничества в решении проблем занятости".

В мероприятии, инициированном Зарафшанским городским Кенгашем Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш" совместно с городским общественным благотворительным фондом "Махалля", приняли участие представители местных органов самоуправления граждан, руководители банков, учебных заведений, общества "Хунарманд" ("Ремесленник").

Выступавшие на совещании отмечали, что в результате сотрудничества между государственными органами, финансовыми структурами, политическими партиями и негосударственными организациями за период 2012-2013 годов около 200 ремесленников получили льготные кредиты на сумму более 5 миллиардов 100 миллионов сумов, что позволило создать более 400 новых рабочих мест.

Участники мероприятия обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в создании рабочих мест по месту жительства населения, таких как изготовление гончарных изделий, мастерские по золотошвейным изделиям, мастерские по изготовлению ковров, открытию парикмахерских салонов и других.

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