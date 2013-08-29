"Правовые основы поддержки субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства"

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 августа. /УЗИНФОРМ/. На эту тему недавно в городе Самарканде прошел практический семинар, организованный областным управлением юстиции.

В нем приняли участие сотрудники городских и районных хокимиятов, ответственные работники банковско-финансовых структур, правоохранительных и контролирующих органов, специалисты управления Торгово-промышленной палаты и местные предприниматели.

В ходе семинара разговор шел об уделяемом внимании в Узбекистане поддержке и развитию малого бизнеса и частного предпринимательства, создаваемых условиях для свободного и эффективного функционирования субъектов предпринимательства, а также о принятых законодательных актах по упрощению разрешительных процедур и т.д.

В продолжение семинара местным предпринимателям даны соответствующие рекомендации по дальнейшему развитию и расширению своих предприятий.

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