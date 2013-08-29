В Самарканде обсудили ход правового эксперимента

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 августа. /УЗИНФОРМ/. 28 августа в городе Самарканде прошла конференция, посвященная правовому эксперименту, проходящему в Самаркандской области, об открытости органов государственной власти.

Организатором мероприятия выступило Управление по земельным ресурсам и государственному кадастру.

В нем приняли участие представители Управления по земельным ресурсам и государственному кадастру, хокимията и общественных организаций.

В процессе конференции его участникам предоставлена информация о деятельности отделов службы кадастра за первое полугодие 2013 года. Вместе с этим отмечена важность и актуальность проводимого правового эксперимента, а также присутствующие были призваны активизировать свою деятельность в апробации законопроекта.

В ходе конференции участники разработали план дальнейших действий по совершенствованию деятельности управления, а также обсудили ряд предложений по совершенствованию доступа граждан к информации об услугах управления.

Кроме того, в ходе конференции представители управления ответили на вопросы, касающиеся предоставления запросов в управление.

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