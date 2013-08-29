Завершение медиа-дней в Ташкентской области

ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 августа. /УЗИНФОРМ/. 28 августа в Ташкентской области завершил свою работу медиа-лагерь для Интернет- и печатных журналистов. В этом году более 180 молодых юношей и девушек прошли обучение по различным направлениям. Ежедневно тренинги проходили в свободной форме в формате диалога. Помимо обучения прошли мастер-классы с ведущими специалистами в сфере журналистики и PR.

В этом году участники лагеря большую часть времени занимались практическими заданиями: написание статей, заполнение Интернет-портала и разработка крупных проектов. Тренерский состав составили действующие журналисты-преподаватели из Национального университета Узбекистана, УзГУМЯ, а также популярный российский блогер Антон Коробков-Землянский.

Стоит отметить, что с 2010 года в рамках медиа-лагеря прошло более ста семинаров, встреч, брифингов и конференций.

Во время мероприятия прошла торжественная часть – церемония награждения лучших участников со всей Республики.

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