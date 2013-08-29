В Сырдарьинской области откроется Дом торжеств

СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 августа. /УЗИНФОРМ/. 30 августа в Сырдарьинской области состоится торжественная церемония открытия Дома торжеств, при поддержке Форума социально ответственных граждан Узбекистана (ФСОГ).

Мероприятие состоится благодаря тому, что в инфоцентр ФСОГ, который функционирует в каждой области Узбекистана, обратилась за консультативной помощью жительница Баявутского района в содействии открытия Дома торжеств.

Стоит отметить, что ежедневно в инфоцентры ФСОГ поступают различного рода предложения.

Предложение предпринимательницы Фотимы Турсуновой было рассмотрено и одобрено на заседаниях Региональной экспертной группы и на Региональном общественном совете.

Также в этот день запланировано проведение суннат-туев для двух мальчиков и большая праздничная программа.

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