В Узбекистане меняется структура промышленного производства

В Узбекистане меняется структура промышленного производства29.08.2013 13:39
ТАШКЕНТ, 29 августа. /УЗИНФОРМ/. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике обнародовал показатели развития промышленности в стране по итогам января-июня 2013 года.
Согласно этим данным, в отчетном периоде в Республике произведено промышленной продукции на 28 493,9 млрд. сумов, что на 8,2% больше первого полугодия 2012 года. Выпуск потребительских товаров составил 10107,3 млрд. сумов (рост на 14,4%), из них продовольственных товаров – 4332,3 млрд. сумов (7,9%), непродовольственных товаров – 5775,0 млрд. сумов (19,8%).
Структура промышленного производства за январь-июнь 2013 года:
|Отрасль промышленности
|Объем, млрд. сумов
|Динамика, %
|Доля за 6 мес. 2013 года, %
|Доля за 6 мес. 2012 года, %
|Всего
|28 493.9
|8.2
| 100.0
|100.0
|электроэнергетика
|2 335.1
|0.7
|8.2
|8.2
|топливная
|4 885.4
|2.5
|17.1
|19.2
|черная металлургия
|680.8
|4.5
|2.4
|2.6
|цветная металлургия
|2 703.3
|-3.3
|9.5
|10.9
|химическая и нефтехимическая
|1554
|5.3
|5.5
|5.3
|машиностроение и металлообработка
|5 219.8
|23.0
|18.3
|15.5
|деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная
|328.9
|1.7
|11.2
|1.0
|строительные материалы
|1 692.5
|11.9
|5.9
|5.2
|легкая
|3 808.8
|15.1
|13.4
|13.4
|пищевая
|3 722.7
|7.1
|13.1
|13.6
|другие отрасли
|1 562.6
|
|5.5
|5.2
Как показывает таблица, в первом полугодии 2013 года в промышленности Узбекистана произошел ряд структурных изменений. Так, сократился удельный вес топливной промышленности, черной и цветной металлургии. В то же время увеличилась доля таких отраслей, как машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая, строительные материалы, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная. Более того, эти сектора включая легкую промышленность продемонстрировали наиболее высокие темпы роста.
УЗИНФОРМ