В Узбекистане меняется структура промышленного производства

ТАШКЕНТ, 29 августа. /УЗИНФОРМ/. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике обнародовал показатели развития промышленности в стране по итогам января-июня 2013 года.

Согласно этим данным, в отчетном периоде в Республике произведено промышленной продукции на 28 493,9 млрд. сумов, что на 8,2% больше первого полугодия 2012 года. Выпуск потребительских товаров составил 10107,3 млрд. сумов (рост на 14,4%), из них продовольственных товаров – 4332,3 млрд. сумов (7,9%), непродовольственных товаров – 5775,0 млрд. сумов (19,8%).

Структура промышленного производства за январь-июнь 2013 года:

Отрасль промышленности Объем, млрд. сумов Динамика, % Доля за 6 мес. 2013 года, % Доля за 6 мес. 2012 года, % Всего 28 493.9 8.2 100.0 100.0 электроэнергетика 2 335.1 0.7 8.2 8.2 топливная 4 885.4 2.5 17.1 19.2 черная металлургия 680.8 4.5 2.4 2.6 цветная металлургия 2 703.3 -3.3 9.5 10.9 химическая и нефтехимическая 1554 5.3 5.5 5.3 машиностроение и металлообработка 5 219.8 23.0 18.3 15.5 деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 328.9 1.7 11.2 1.0 строительные материалы 1 692.5 11.9 5.9 5.2 легкая 3 808.8 15.1 13.4 13.4 пищевая 3 722.7 7.1 13.1 13.6 другие отрасли 1 562.6 5.5 5.2

Как показывает таблица, в первом полугодии 2013 года в промышленности Узбекистана произошел ряд структурных изменений. Так, сократился удельный вес топливной промышленности, черной и цветной металлургии. В то же время увеличилась доля таких отраслей, как машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая, строительные материалы, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная. Более того, эти сектора включая легкую промышленность продемонстрировали наиболее высокие темпы роста.

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