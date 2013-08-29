Узбекистан посетила делегация МИД КНР

ТАШКЕНТ, 29 августа. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистан с рабочим визитом прибыла делегация Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики во главе с начальником отдела Департамента административного обеспечения Ли Вэем. 28 августа члены делегации были приняты в Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан.

На встрече, в которой принял участие Посол КНР Чжан Сяо, были рассмотрены практические вопросы узбекско-китайских отношений, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Узбекистана.

Добавим, по приглашению Президента Ислама Каримова в первой декаде сентября Республику Узбекистан с государственным визитом посетит Председатель КНР Си Цзиньпин.

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