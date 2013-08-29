В "Шабоде" завершил работу медиа-лагерь молодых журналистов

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 августа. /УЗИНФОРМ/. 28 августа в расположенном рядом с горами Сармышсай детском оздоровительном лагере "Шабода" завершил работу медиа-лагерь молодых навоийских журналистов.

В лагере, организованном совместно областной телерадикомпанией, управлением печати и фондом "Келажак овози", прошли обучение мастерству телерадио- и Интернет-журналистики, а также печатных изданий 42 молодых юноши и девушки.

Как рассказал корреспонденту ИП "УЗИНФОРМ" наставник молодежи Дадахон Мухаммадиев, -особое внимание при обучении было уделено практическим занятиям. Для этого были созданы все необходимые условия. В достаточном количестве организована материально-техническая база. Начинающие журналисты быстро научились работать с современной сложной видеоаппаратурой, диктофоном и фотоаппаратом.

Занятия для участников медиа-лагеря вели опытные, внесшие огромный вклад в развитие журналистики в области наставники. Учащиеся встречались с известными поэтами и писателями, мастерами искусства. В лагере проводились различные тематические вечера и спортивные мероприятия. Учили готовить передачи и репортажи. А самое главное, медиа-лагерь подружил молодые таланты, помог им определиться в выборе будущей профессии.

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