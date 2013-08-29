Софтверная отрасль Узбекистана за полгода выросла на 30%

ТАШКЕНТ, 29 августа. /УЗИНФОРМ/. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике обнародовал экспресс-информацию о динамике развития услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий за январь-июль 2013 года.

Согласно этим данным, в отчетном периоде услуги связи и информатизации выросли на 21,8% по сравнению с январем-июлем 2012 года. Рост объема услуг в области компьютерного программирования составил 30,4%.

Как отмечает пресс-служба ГКС, динамичному развитию информационно-коммуникационных услуг в Узбекистане способствуют правительственные меры по обеспечению широкого внедрения современных ИКТ в сферы государственного, хозяйственного и общественного управления.

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