В Узбекистан прибыл новый посол Израиля

ТАШКЕНТ, 29 августа. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистан прибыла вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Узбекистане Кармела Шамир. 28 августа ее принял министр иностранных дел Республики Абдулазиз Камилов, которому израильский посол вручила копию верительных грамот.

На состоявшейся встрече дипломаты обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, перспективы развития сотрудничества Узбекистана и Израиля в различных сферах. В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по отдельным региональным и международным проблемам, представляющим взаимный интерес.

Напомним, с 2008 года дипломатическое представительство Израиля в Узбекистане возглавлял Чрезвычайный и Полномочный Посол Хилель Ньюман.

УЗИНФОРМ