



Встреча в бувайдинской махалле



ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 августа. /УЗИНФОРМ/. 29 августа в махаллинском сходе граждан "Бобур" Бувайдинского района Ферганской области состоялось мероприятие на тему "Узбекскому народу нужен мир и спокойствие", организованное по инициативе районного Кенгаша "УзЛиДеП". В мероприятии приняли участие представители первичных партийных организаций, преподаватели общеобразовательных школ, сотрудники опорных пунктов милиции, советницы махалли и другие. Участники мероприятия обсудили достижения страны за годы независимости, отметили глобальные угрозы Узбекистану извне, негативного воздействия на молодежь т.н. "массовой культуры". Также присутствующие были призваны к бдительности. В конце мероприятия группе активистов махалли и партии были вручены ценные подарки и верительные грамоты в связи с 22-летием независимости Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи