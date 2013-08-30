В Кашкадарьинской области обсудили опыт ФРГ в обеспечении открытости власти

КАШКАДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 августа. /УЗИНФОРМ/. Международный научно-практический семинар на тему "Открытость деятельности органов государственной власти и управления: опыт Узбекистана и Германии" был проведен 28 августа в хокимияте Кашкадарьинской области. Его организаторами выступили Законодательная палата Олий Мажлиса, Фонд имени Фридриха Эберта в Центральной Азии и хокимият Кашкадарьинской области.

В мероприятии приняли участие депутаты Законодательной палаты, члены рабочей комиссии и рабочих групп по проведению правового эксперимента по апробации норм проекта закона Республики Узбекистан "Об открытости деятельности органов государственной власти и управления", международные, национальные эксперты, юристы, представители органов государственной власти и управления, институтов гражданского общества, СМИ.

На семинаре обсуждались теория и международная практика обеспечения открытости деятельности органов государственной власти и управления с целью выработки предложений по совершенствованию законодательства в информационной сфере, обеспечения свободы слова и информации.

Проанализировав проект закона "Об открытости деятельности органов государственной власти и управления", участники мероприятия подчеркнули, что он полностью соответствует положениям Конституции и действующим законам Республики Узбекистан, международных правовых актов в данной сфере. В законопроекте четко определены процедуры информирования общественности о деятельности органов государственной власти, обеспечения еще более широкого доступа населения, общественных объединений к информации о принимаемых ими решениях, затрагивающих права, свободы и законные интересы граждан. Тем самым значительно повышается и их ответственность за качество принимаемых решений.

В документе предусмотрены основные способы обеспечения доступа к информации о деятельности органа государственной власти и управления. В их числе – передовые формы доступа к информации путем использования современных ИКТ, через официальный веб-сайт органа государственной власти и управления, информационно-библиотечные и архивные фонды. Предусмотрены и иные формы и методы обеспечения открытости деятельности государственных органов, широко практикуемые в развитых демократических государствах.

Особое внимание уделено обеспечению доступа к открытым заседаниям органов государственной власти и управления, их обязательства ежемесячно публиковать в СМИ или на официальном веб-сайте план проведения таких заседаний с указанием повестки дня заседания, а также дату, время и место его проведения. Предусматривается также возможность дополнительно организовывать доступ к открытым заседаниям посредством прямой трансляции сигнала на телеприемники, размещенные в иных помещениях органа государственной власти и управления.

В законопроекте регламентирован порядок предоставления информации по запросу пользователя. Так, запрос СМИ на получение информации о деятельности органа государственной власти и управления, а также об организации интервью должностных лиц рассматривается в срок, не превышающий 5 дней.

На семинаре был отдельно рассмотрен опыт ФРГ в обеспечении доступа к правительственной, парламентской, судебной информации. В этом контексте была подчеркнута большая роль прессы, которая способствует формированию общественного мнения, своевременно собирая и распространяя информацию.

По итогам обсуждения сформулирован ряд конструктивных предложений и рекомендаций по реализации эффективных методов информирования общественности о деятельности органов государственной власти и управления, дальнейшему совершенствованию законодательства по обеспечению прозрачности, открытости их деятельности.

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