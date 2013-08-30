В Узбекистане обсудили опыт ФРГ по вопросам обращения граждан

ТАШКЕНТ, 30 августа. /УЗИНФОРМ/. "Законодательные основы обращения граждан: опыт Узбекистана и Германии" стали темой международного научно-практического семинара, который состоялся 29 августа в Законодательной палате Олий Мажлиса. Организаторы мероприятия – Законодательная палата Олий Мажлиса, Фонд имени Ф.Эберта в Центральной Азии и Национальный центр Республики Узбекистан по правам человека.

В дискуссии приняли участие парламентарии, руководители ряда государственных органов, научных и образовательных учреждений, международные и национальные эксперты, представители институтов гражданского общества, журналисты.

Цель мероприятия – обсуждение вопросов национального законодательства в сфере рассмотрения обращений юридических лиц, установления ответственности за нарушения в этой области, а также дальнейшее совершенствование порядка рассмотрения обращений граждан в государственные органы.

Участники семинара обратили особое внимание на устранение пробелов в установлении ответственности за нарушения, допускаемые должностными лицами государственных органов и иных организаций при рассмотрении обращений юридических лиц. Так, статьи 43 Кодекса об административной ответственности и 144 Уголовного кодекса Республики Узбекистане не охватывают деяния, связанные с обращениями юридических лиц.

Как отмечалось, сегодня актуальными стали вопросы нормативно-правового решения многих аспектов рассмотрения обращений юридических лиц государственными органами и иными организациями. Это создание возможности юридическим лицам (их представителям) обращаться с устными обращениями, регулирование вопросов регистрации и рассмотрения подобных обращений. Также нуждается в должном правовом регулировании порядок подачи обращений в электронной форме и другие аспекты.

На семинаре отдельно рассмотрены основные положения Закона ФРГ "Об административных процедурах" и опыт работы Бундестага с петициями. Эксперты высказали мнения о правовых нормах Германии, определяющих законодательные меры по защите прав человека, процедурах подачи и рассмотрения государственными органами и иными организациями обращений юридических лиц, видах обращений, сроках и особенностях их рассмотрения.

В ходе мероприятия озвучен ряд конструктивных предложений по совершенствованию правовых механизмов рассмотрения государственными органами и иными организациями обращений физических и юридических лиц. В частности, обсуждены предлагаемые поправки в проекты законов "Об обращениях физических и юридических лиц" и "О внесении изменений в статью 144 Уголовного кодекса Республики Узбекистан и статью 43 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности", направленные на повышение ответственности должностных лиц при работе с обращениями граждан и юридических лиц, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

УЗИНФОРМ