Беседа о процессе правового эксперимента

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 августа. /УЗИНФОРМ/. 29 августа в здании Самаркандского областного государственного архива прошел практический семинар, нацеленный на организацию работы субъектов правового эксперимента по апробации законопроекта "Об открытости деятельности органов государственной власти и управления" в Самаркандской области.

В нем разговор шел о том, что разработка законопроекта и его апробация является важным звеном проводимых в стране реформ на пути построения свободного гражданского общества.

По словам директора агентства "УзАрхив" при Кабинете Министров Узбекистана А.Абдуллаева, осуществляемый правовой эксперимент в двух областях страны перенят из законотворческой практики крупных развитых страны мира. Использование правового эксперимента является одним из демократических методов нормотворческой деятельности.

Наряду с этим, разговор шел о предоставлении субъектами правового эксперимента в архивный фонд аналитических справок об информационных материалах, их списках, а также отчетов по итогам двух последних кварталов.

Специалисты дали исчерпывающие ответы на заданные им вопросы по поводу правового эксперимента.

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