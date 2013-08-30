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Ислам Каримов осмотрел новостройки Ташкента
30.08.2013 15:02

ТАШКЕНТ, 30 августа. /УЗИНФОРМ/. 29 августа Президент Узбекистана Ислам Каримов совершил рабочую поездку по городу Ташкенту, в ходе которой ознакомился с рядом новых объектов и сооружений, сданных в строй накануне Дня независимости.

Глава государства, в частности, посетил площадь Хадра, которая является одним из исторических центров столицы Республики. В целях создания больших удобств для населения и оптимизации транспортных потоков здесь проведены масштабные строительно-ремонтные работы. Реконструирована подземная автомобильная дорога, связывающая улицу Фурката с улицами Заркайнар и Себзар. На проспекте Навои построен 46-метровый подземный переход. Отремонтирован 82-метровый пешеходный тротуар на улице Фурката.

Осматривая объект, Президент отметил, что при проектировании и строительстве таких крупных сооружений необходимо учитывать климатические условия города, рационально использовать его рельеф. "В ходе последовательно реализуемых работ по строительству и благоустройству всегда нужно уделять особое внимание обеспечению интересов человека", – сказал Ислам Каримов. "Необходимо создать все условия для жизни, труда, отдыха, культурного досуга населения".

Для улучшения условий жизни жителей многоэтажек, создания возможностей для их отдыха, обеспечения микроклимата на площади Хадра построен огромный фонтан. Струя воды из фонтана поднимается на 12-метровую высоту, ночью он переливается в свете разноцветной иллюминации.

В результате строительно-ремонтных работ также снята часть асфальтового покрытия площади, прилегающей к проспекту Навои. На этом месте создан газон, высажены декоративные деревья и цветочная рассада, построены детские площадки.

Президент подчеркнул, что при строительстве зданий, дорог и других объектов инфраструктуры необходимо учитывать не только сегодняшние реалии, но и интересы будущих поколений. "Все здания и сооружения мы возводим своими знаниями, интеллектом, силами и потенциалом. При этом мы всегда должны помнить слова нашего великого предка Амира Темура о том, что если ты хочешь убедиться в нашем могуществе - посмотри на наши постройки", – сказал глава государства.

Ислам Каримов дал необходимые рекомендации по дальнейшему улучшению облика площади Хадра, созданию еще больших удобств для отдыха населения, прежде всего детей, благоустройству и озеленению территорий, совершенствованию фонтанов на основе современных технологий.

Следующим пунктом поездки Президента стало ознакомление с деятельностью реконструированного Литейно-механического завода, где пущена новая литейная линия. В рамках проекта "Модернизация парка дизельных локомотивов" это предприятие было передано в распоряжение ГАЖК "Узбекистон темир йуллари". Основная часть производимой в стране литейной продукции изготавливается в цехах данного завода. Сейчас здесь трудятся 1270 специалистов.

С 2012 года на предприятии реализован проект стоимостью $150 млн. Завод оснащен современной техникой и технологиями германских компаний "Kunkel Wagner", "Otto Junker" и "Nederman".

На предприятии налажено производство нескольких видов импортозамещающих запасных частей. На заводе с мощностью производства 26,5 тысячи тонн литейной продукции в год к настоящему времени локализовано 167 видов промышленной продукции. Это дает ежегодную экономию в $15 млн. Проект создает возможность литья для локализуемой продукции более 15 тысяч тонн стали, свыше 10 тысяч тонн чугуна и 500 тонн цветного металла в год, а также строительства 1200 новых вагонов, производства 950 крупнообъемных контейнеров и ремонта 1500 грузовых вагонов. На заводе освоен выпуск необходимых запасных частей не только для производственных отраслей железнодорожной сферы, но и для ведущих машиностроительных промышленных предприятий страны. В 2012 году налажен выпуск новых видов грузовых вагонов.

Глава государства обратил особое внимание на значение использования в производстве современных техники и технологий. "Сегодня сохранение чистоты окружающей среды имеет важное значение", – сказал Ислам Каримов. "Поэтому необходимо эффективно использовать в

производственном процессе экологически чистые и качественные технологии. В свое время было немало и тех, кто сомневался в способности Узбекистана освоить сферы машиностроения и металлургии. Лишь тот народ, который уверен в своем завтрашнем дне, может достичь благополучной жизни. В Узбекистане сегодня устойчиво развиваются не только машиностроение и металлургия, но и железнодорожная отрасль, что у всех вызывает восхищение".

Президент также побеседовал с молодыми специалистами, отметив, что сегодня молодежь Узбекистана своим интеллектуальным потенциалом, способностями и талантом, целеустремленностью и инициативностью вызывает восхищение у многих и за рубежом.

УЗИНФОРМ

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