



В Узбекистане пребывают члены Конгресса США



ТАШКЕНТ, 30 августа. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистане с рабочим визитом пребывают члены Палаты представителей Конгресса США Джеймс Патрик Моран и Эни Фалеомаваега. 29 августа их принял министр иностранных дел Республики Абдулазиз Камилов. На встрече, в которой принял участие Посол США Джордж Крол, обсуждались актуальные вопросы узбекско-американских отношений, важной частью которых является межпарламентское сотрудничество. Джеймс Моран поделился своими впечатлениями от пребывания в Узбекистане, участия в торжественной церемонии открытия IX Международного музыкального фестиваля "Шарк тароналари" в городе Самарканде. В ходе беседы состоялся обмен мнениями по международной и региональной проблематике. Американские парламентарии прибыли в Узбекистан для участия в международной конференции "Развитие парламентаризма: опыт Узбекистана и США", сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи