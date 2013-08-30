В Узбекистане пребывают члены Конгресса США

В Узбекистане пребывают члены Конгресса США30.08.2013 16:07
ТАШКЕНТ, 30 августа. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистане с рабочим визитом пребывают члены Палаты представителей Конгресса США Джеймс Патрик Моран и Эни Фалеомаваега. 29 августа их принял министр иностранных дел Республики Абдулазиз Камилов.
На встрече, в которой принял участие Посол США Джордж Крол, обсуждались актуальные вопросы узбекско-американских отношений, важной частью которых является межпарламентское сотрудничество.
Джеймс Моран поделился своими впечатлениями от пребывания в Узбекистане, участия в торжественной церемонии открытия IX Международного музыкального фестиваля "Шарк тароналари" в городе Самарканде.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями по международной и региональной проблематике.
Американские парламентарии прибыли в Узбекистан для участия в международной конференции "Развитие парламентаризма: опыт Узбекистана и США", сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
УЗИНФОРМ