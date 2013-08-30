В праздничные дни в Ташкенте ограничат движение транспорта

ТАШКЕНТ, 30 августа. /УЗИНФОРМ/. В связи с празднованием 22-й годовщины независимости Республики Узбекистан 31 августа и 1 сентября на некоторых улицах столицы будет ограничено движение автотранспорта. Соответствующее распоряжение №214-ф подписал хоким города Ташкента.

Как сообщает пресс-служба столичной администрации, 31 августа с 15:00 по 23:00 будет полностью ограничено движение всех видов транспорта на улицах:

проспект Бунёдкор – от улицы Мукими до улицы Коратош;

улица Коратош – от улицы Самарканд дарвоза до проспекта Бунёдкор;

улица Узбекистанская – от проспекта Бунёдкор до проспекта Олмазор;

улица Бобура – от улицы Урикзор до улицы Шаршара;

улица Бешёгоч – от улицы Узбекистанской до улицы Фурката;

улица Фурката – от улицы Шаршара до улицы Навои;

улица Олмазор – от улицы Узбекистанской до улицы Бешёгоч;

улица Байналминал – от проспекта Бунёдкор до улицы Фурката;

улица Себзор (от въезда в тоннель);

улица Заркайнар (от въезда в тоннель).

Кроме того, будут временно закрыты выходы из станций метро "Миллий боғ" и "Бунёдкор" со стороны дворца Истиклол.

Согласно распоряжению столичного мэра, 1 сентября во время народных гуляний в случае необходимости может быть временно приостановлено движение транспортных средств на улицах, примыкающих к местам проведения праздничных мероприятий:

дворцу культуры "Авиастроителей" и площади ГАБТ им. Алишера Навои;

паркам имени Абдулла Кадыри, Гафура Гуляма, Мирзо Улугбека, Бабура, а также "Янги Сергели" и "Боғишамол";

гузару Ибн Сино, студенческому городку "Ёшлик", спорткомплексу "Бектемир";

а также улице Сайилгоҳ и другим улицам.

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