"Открытость деятельности органов управления – важное условие демократических реформ"

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 августа. /УЗИНФОРМ/. На данную тему в Фергане 30 августа состоялась беседа за "круглым столом" под девизом "Любовь и гордость моя, родной Узбекистан!", в котором приняли участие депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса, члены и активисты областного Кенгаша УзЛиДеП, депутаты местных Кенгашей народных депутатов, представители предприятий, учреждений и организаций, предприниматели и фермеры, активисты махаллей.

В процессе беседы выступил председатель Политического исполнительного Совета "УзЛиДеП" М.Тешабаев, который отметил значение независимости для страны, народа, а также остановился на проводимых мероприятиях в связи с празднованием 22-летия независимости Узбекистана.

Беседа за "круглым столом" продолжилась практической беседой на тему "Открытость деятельности органов управления – важное условие демократических реформ". Ее участники обсудили вопросы совершенствования, пропаганды, подготовки необходимого пакета предложений, организации теоретических и практических основ правового эксперимента по законопроекту "Об открытости деятельности органов государственной власти и управления", который разработан в соответствии с Концепцией дальнейшего углубления демократических реформ и развития гражданского общества в стране.

В конце мероприятия группе активистов Ферганской области в связи с празднованием Дня независимости Узбекистана были вручены ценные подарки.

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