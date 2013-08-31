Открытая беседа, посвященная Дню независимости

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 августа. /УЗИНФОРМ/. В Кувинском районе Ферганской области 30 августа состоялась открытая беседа, посвященная празднованию Дня независимости Республики Узбекистан.

В мероприятии, организованном по инициативе районного отдела Торгово-промышленной палаты, приняли участие предприниматели района, фермеры, члены политических партий, актив района и другие.

В процессе мероприятия его участники говорили о достижениях страны за годы независимости, широкомасштабных реформах, осуществляемых в различных сферах общественной жизни, в результате чего повышается уровень жизни местного населения.

Также подчеркнута необходимость призыва молодого поколения к бдительности ради защиты его от влияния религиозного экстремизма, торговли людьми, наркомании и других социально вредных элементов.

В конце встречи ее участники были приглашены к праздничному дастархану и продолжили беседу за пиалой чая.

УЗИНФОРМ