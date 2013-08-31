



Пленум районного Кенгаша партии



ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 августа. /УЗИНФОРМ/. 29 августа в Дангаринском районе Ферганской области состоялся пленум районного Кенгаша ДП "Миллий тикланиш", нацеленный на рассмотрение итогов деятельности районного Кенгаша партии за 1-е полугодие 2013 года. В нем приняли участие члены депутатской группы ДП "Миллий тикланиш" в районном Кенгаше народных депутатов, сотрудники районных Кенгашей партии, председатели первичных партийных организаций, активисты партии. Докладчики в своих выступлениях разъяснили приоритеты деятельности районного Кенгаша партии. Критически была оценена деятельность председателей первичных партийных организаций, даны рекомендации по оживлению их деятельности. Также обсуждены результаты ранее проведенных заседаний депутатской группы, заслушанных отчетов руководителей органов исполнительной власти. Рассмотрены внесенные в адрес органов исполнительной власти депутатские запросы. В конце пленума приняты соответствующие постановления. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи