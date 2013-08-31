В целях обеспечения здоровья населения

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 августа. /УЗИНФОРМ/. 30 августа в Фуркатском районе Ферганской области в рамках мероприятий по социальной защите материнства и детства по инициативе районного медицинского объединения прошел бесплатный медосмотр местных женщин и детей.

Данное мероприятие прошло под девизом "Здоровая семья – крепкая опора общества".

В процессе медицинского осмотра врачи и специалисты рассказывали своим пациентам о роли женщин в семье и обществе, необходимости соблюдения правил здорового образа жизни, повышении медицинской культуры женщин и других аспектах крепкого здоровья.

Части осмотренных женщин, у которых выявлены какие-либо заболевания, со стороны опытных врачей были даны соответствующие рекомендации и направления на лечение.

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