Глава МИД Узбекистана принял делегацию города Сиэтла

ТАШКЕНТ, 31 августа. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистан с дружеским визитом прибыла делегация американского города Сиэтла во главе с сопредседателем ассоциации городов-побратимов Сиэтл-Ташкент, директором Центра Университета Вашингтон Дианой Пирс. 30 августа гостей принял министр иностранных дел Республики Абдулазиз Камилов.

Как отмечалось на встрече, в обеих странах высоко оценивают укрепляющиеся связи между столицей Узбекистана и одним из ведущих экономических и культурных центров США. Особое значение придается распространению на другие области опыта успешного взаимодействия Ташкента и Сиэтла в культурно-гуманитарной, научно-образовательной сферах, как по линии государственных структур, так и общественных организаций, представителей гражданского общества.

В ходе беседы стороны рассмотрели перспективные направления торгово-экономического, инвестиционного взаимодействия.

Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства, американская делегация находится в Узбекистане стране в рамках мероприятий, посвященных 22-й годовщине независимости Республики и 40-летию установления побратимских отношений между городами Ташкент и Сиэтл.

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