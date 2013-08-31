"Узбекэнерго" готовится к осенне-зимнему сезону

ТАШКЕНТ, 31 августа. /УЗИНФОРМ/. ГАК "Узбекэнерго" обнародовала информацию о ходе подготовки объектов электроэнергетики к устойчивой работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов.

Данная работа осуществляется во исполнение Постановления Президента Республики Узбекистан "О мерах по обеспечению подготовки отраслей экономики Республики к устойчивой работе в осенне-зимний период 2013/2014 годов" (№ПП-1996 от 5 июля 2013 года).

Приказом гендиректора ГАК "Узбекэнерго" №264 от 8 июля 2013 года утвержден комплекс конкретных мер с назначением ответственных лиц из числа руководящего состава. В частности, разработаны общеотраслевые мероприятия, образованы комиссии по координации работ по подготовке электрических станций и сетей к работе в осенне-зимний период, утверждены графики проведения ремонтов энергооборудования и накопления резервного топлива, а также проведения осмотров технического состояния и профилактических испытаний энергетического оборудования.

Особое внимание в подготовке к предстоящим холодам уделяется ремонту основного технологического оборудования электрических станций и сетей.

На сегодняшний день на электрических станциях отремонтировано 6 энергоблоков, 12 энергетических котлов, 2 турбоагрегата и 5 гидроагрегатов. В электрических сетях выполнен ремонт более 17,47 тысячи км линий электропередачи напряжением 0,4-500 кВ, в том числе 16,73 тысячи км напряжением 0,4-6-10 кВ, от которых в основном осуществляется электроснабжение потребителей. Отремонтировано 2825 сетевых трансформаторов и 5682 трансформаторных пунктов.

Принимаются меры по улучшению электроснабжения потребителей бытового сектора. Так, в 1000 махаллей и кишлаках произведена замена свыше 200 перегруженных трансформаторов на большую мощность в общей сложности 32,4 тысячи кВ·А и замена проводов на перегруженных линиях 0,4-6-10 кВ протяженностью более 190 км.

Для повышения надежности электро и теплоснабжения потребителей центральной части города Ташкента и увеличения выработки электроэнергии на ОАО "Ташкентской ТЭЦ", в преддверии 22-годовщины независимости Узбекистана была запущена газотурбинная установка мощностью 27,15 МВт, оснащенная генератором и паровым котлом-утилизатором производственной мощностью 47 т/ч.

Продолжается реализация инвестиционного проекта "Строительство ВЛ 500 кВ Талимарджанская ТЭС – ПС Согдиана с ОРУ 500 кВ на Талимарджанской ТЭС" протяженностью 216,0 км, который нацелен на повышение устойчивой работы энергосистемы и надежности электроснабжения потребителей республики. Ввод объекта предусмотрен в ноябре 2013 года.

Параллельно начаты работы по продвижению проекта строительства BЛ 500 кВ "Сырдарьинская ТЭС – Ново-Ангренская ТЭС".

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