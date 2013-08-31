Ко дню независимости "Узбектелеком" открыл 11 новых офисов

ТАШКЕНТ, 31 августа. /УЗИНФОРМ/. Накануне 22-й годовщины Независимости Республики Узбекистан акционерная компания "Узбектелеком" открыла в ряде регионов страны 11 новых офисов продаж, действующих по принципу "единого окна". Церемония открытия состоялась 29 августа в столичном массиве Карасу-2 в здании АТС-265.

Новые офисы открыты в городе Ташкенте, Ташкентской, Ферганской, Наманганской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Сырдарьинской и Бухарской областях.

Посредством "единого окна" абоненты имеют возможность получить такие виды услуг, как телефония, Интернет по выделенной линии, услуги беспроводной телефонии и мобильный Интернет стандарта CDMA-450, видеотелефонию, а также цифровое телевидение: IPTV, Stars TV, Uz Digital TV.

По данным пресс-службы АК "Узбектелеком", на сегодняшний день в регионах Республики функционируют 144 офиса компании, работающих по принципу "единое окно". Первые 50 пунктов были открыты в 2011 году в соответствии с Постановлением Президента (№ПП-1615 от 6 апреля 2011 года). В 2012 году "Узбектелеком" ввел в эксплуатацию 94 офисов. До конца текущего года планируется открыть еще 19 пунктов. При этом основной упор будет сделан на организацию офисов в районных центрах и сельской местности.

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