Джордж Крол поздравил узбекистанцев с Днем независимости

ТАШКЕНТ, 31 августа. /УЗИНФОРМ/. Посольство США в Узбекистане опубликовало поздравление Посла Джорджа Крола по случаю 22-ой годовщины Независимости Республики. В нем глава американской дипмиссии выражает сердечные поздравления и добрые пожелания народу Узбекистана по случаю праздника от имени народа Соединенных Штатов Америки и посольства США в Ташкенте.

"С первых дней независимости Узбекистана 22 года назад, Соединенные Штаты стали непоколебимым сторонником суверенитета и независимости Узбекистана, и его развития в свободное, демократическое и процветающее государство", говорится в послании. "Соединенные Штаты намерены сотрудничать с Узбекистаном в качестве партнера в решении множества общих проблем, и выражают благодарность Узбекистану за оказанную поддержку Соединённым Штатам, особенно в укреплении безопасности в регионе".

Со слов Дж.Крола, за прошедшие 22 года независимости Узбекистан добился многого в укреплении государственности. "Мы ценим возможность взаимодействовать с народом Узбекистана, в ходе дальнейшего развития и укрепления экономики и общества. У нас с народом Узбекистана общие задачи: укрепление стабильности, охрана окружающей среды и прав граждан и содействие по обеспечению мира и безопасности Центрально-Азиатскому региону", – подчеркнул он.

"В этот замечательный праздник, примите мои самые теплые поздравления", – сказал в завершение Посол США, пожелав всему народу Узбекистана мира, счастья, крепкого здоровья и множество поводов для радости!

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