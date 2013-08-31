Навоийцы отметили День независимости Узбекистана

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 августа. /УЗИНФОРМ/. 30 августа в городе Навои прошли торжества, посвященные самому главному празднику страны, Дню независимости Узбекистана.

Народные гулянья прошли в празднично украшенных парках и театральных площадях города. На сценах дворцов культуры "Фархад" и "Ширин", на импровизированных концертных площадках, организованных в парках города, в исполнении творческих коллективов звучали народные и эстрадные песни и музыка на узбекском языке и языках других народностей, проживающих в Навои. На всех предприятиях и учреждениях в праздничной обстановке чествовали передовиков производства, особо отличившихся своим трудом на благо процветания страны.

Апогеем праздника было тожественное мероприятие, прошедшее в амфитеатре, расположенном в центральном областном парке культуры и отдыха имени Алишера Навои.

Жителей областного центра с праздником 22-ой годовщины независимости Республики Узбекистан поздравил хоким Навоийской области, сенатор Эркинжон Турдимов.

Торжественное мероприятие завершилось большим праздничным концертом и ярким фейерверком.

В этот день праздничные торжества прошли во всех городах и районах региона.

УЗИНФОРМ