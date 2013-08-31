Барак Обама поздравил Ислама Каримова с Днем независимости

ТАШКЕНТ, 31 августа. /УЗИНФОРМ/. На имя Президента Узбекистана Ислама Каримова поступила поздравительная телеграмма от Президента США Барака Обамы по случаю 22-й годовщины независимости Республики Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

"Уважаемый господин Президент! От имени всех американцев поздравляю Вас и народ Узбекистана по случаю Дня независимости вашей страны", – говорится в послании.

Барака Обама отметил, что 1 сентября в США приветствуют 22-ю годовщину Узбекистана как независимого и суверенного государства. "Мы продвинули уровень наших двусторонних отношений, основанных на взаимных интересах и уважении", – сказал Президент США, выразив уверенность, что "мы будем продолжать расширение нашего партнерства и сотрудничества и в дальнейшем".

"Пусть торжества будут радостными для Вас и граждан Узбекистана", – пожелал в завершение глава американского государства.

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