Мировые лидеры поздравляют главу Узбекистана с Днем независимости

ТАШКЕНТ, 31 августа. /УЗИНФОРМ/. В адрес Президента Узбекистана Ислама Каримова поступают поздравительные послания по случаю 22-й годовщины независимости Республики от глав государств и правительств зарубежных стран, руководителей авторитетных международных организаций.

Как сообщает пресс-служба узбекского лидера, свои поздравления направили: Королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II, Император Японии Акихито, Президент США Барак Обама, Президент ФРГ Йоахим Гаук, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов, Президент Алжира Абдулазиз Бутефлика, Генеральный секретарь ОИС Акмалиддин Эхсаноглы, Заместитель премьер-министра, министр внутренних дел ОАЭ Шейх Сайф бин Зоид Ол Нахаён и другие.

Поздравительные телеграммы также поступили от соотечественников, проживающих в Саудовской Аравии Сафохона Жалолхона Тура Маргилоний, Мухаммада Амина Мукими и других.

В поздравлениях выражаются искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия и успехов главе государства, а также мира, прогресса и процветания народу Узбекистана.

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