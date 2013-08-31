В Ташкентском пансионате прошел благотворительный концерт для ветеранов труда

ТАШКЕНТ, 31 августа. /УЗИНФОРМ/. 29 августа в Ташкентском пансионате для ветеранов труда состоялся благотворительный концерт "Ватанимсан – фахримсан", организаторами которого выступили ННО Форум социально-ответственных граждан Узбекистана (ФСОГ) совместно с Торгово-промышленной палатой Узбекистана. Концерт был приурочен к празднованию 22-летия независимости Узбекистана и посвящен "Году благополучия и процветания".

Главная цель мероприятия - привлечь внимание общественности к вопросам пожилых людей.

Около 200 людей встретились, чтобы отметить праздник и послушать исполнителя из Маргилана Вохида Абдулхакима.

В программу также вошли исполнение национальных песен и народные танцы.

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