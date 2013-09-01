



В Ташкенте стартовал цирковой сезон



ТАШКЕНТ, 1 сентября. /УЗИНФОРМ/. 30 августа в Ташкентском цирке прошла благотворительная шоу-программа, которая открыла новый сезон. Дети, родители, дети из детских домов, воспитанники спортивных школ, представители различных организаций и СМИ приняли участие в мероприятии. Программу открыл красочный национальный танец в исполнении балета. Стоит отметить, что программа нового циркового сезона включает номер "Джигиты Узбекистана" под руководством заслуженного артиста Узбекистана, представителя династии Зариповых - Хаким Зарипов, выступления клоунов, воздушных гимнастов и других. По словам организаторов, артисты активно готовились в течение нескольких месяцев. Также во время антракта все желающие могли развлечь своих детей на качелях, катанием на животных и фото на память. Цирковой сезон совпал с реконструкцией фасада. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи