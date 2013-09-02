Ислам Каримов посетил мемориальный комплекс на главной площади Ташкента

ТАШКЕНТ, 2 сентября. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистане 31 августа отмечается День памяти жертв репрессий, введенный в 2001 году по инициативе Президента Ислама Каримова в целях почитания памяти предков, пожертвовавших жизнью во имя свободы Родины. Основные мероприятия, посвященные этому дню, проходят в столичном мемориальном комплексе "Шахидлар хотираси".

В минувшую субботу этот мемориал посетил Ислам Каримов. Здесь он встретился с религиозными деятелями и представителями общественности, с которыми беседовал о происходящих сегодня в стране и мире общественно-политических процессах, наметил стоящие в связи с этим важные задачи.

"Нам всем хорошо известна проделанная в годы независимости огромная работа по восстановлению наших национальных ценностей, самобытности. Однако стремительно меняющаяся жизнь, вызовы и требования времени ставят перед нами все новые и новые задачи", – сказал глава государства. Все более актуальный характер, со слов Ислама Каримова, приобретают вопросы воспитания молодого поколения в духе приверженности национальным и общечеловеческим ценностям, ограждение его от чуждых нашему менталитету разрушительных идей.

"Мы никогда не должны забывать о том, что основная цель тех, кто, преследуя свои корыстные интересы, выдвигает такие разрушительные идеи, – это свернуть с истинного пути молодых людей, еще не имеющих достаточного жизненного опыта и твердой общественно-политической позиции, использовать их для осуществления своих деструктивных намерений", – подчеркнул Президент.

В тот же день Ислам Каримов посетил площадь Мустакиллик, где возложил цветы к подножию Монумента независимости и гуманизма, являющегося символом свободы, светлого будущего и благородных устремлений. Цветы к подножию монумента также возложили представители парламента, Кабинета Министров, министерств, ведомств и общественности.

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