Президент Узбекистана принял американских конгрессменов

ТАШКЕНТ, 2 сентября. /УЗИНФОРМ/. Узбекистан с рабочим визитом посетили члены Палаты представителей Конгресса США Джеймс Патрик Моран и Эни Фалеомаваега. 31 августа в резиденции Оксарой их принял Президент Республики Ислам Каримов.

Приветствуя гостей, глава государства выразил уверенность, что их пребывание в Узбекистане в период празднования Дня независимости позволит больше узнать о стране, ее богатой культуре, духовном и историческом наследии и традициях узбекского народа.

Президент отметил, что углубляющиеся межпарламентские связи Узбекистана и США являются одним из важных направлений двустороннего диалога. Еще одним свидетельством расширения данного сотрудничества стало участие представительной американской делегации в международной конференции "Развитие парламентаризма: опыт Узбекистана и США".

На встрече состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов узбекско-американского сотрудничества, отдельным проблемам региональной и международной повестки. Стороны выразили обоюдную заинтересованность в последовательном наращивании торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с привлечением передовых американских технологий.

Эни Фалеомаваега и Джеймс Моран искренне поздравили Президента Узбекистана с 22-й годовщиной независимости страны и успешным проведением в Самарканде 9-го международного музыкального фестиваля "Шарк тароналари". Они также выразили признательность Исламу Каримову за теплый прием и возможность обсудить важные для обеих сторон вопросы, а также отметили растущий в США интерес к дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества с Узбекистаном во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

УЗИНФОРМ