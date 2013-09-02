Ислам Каримов поздравил узбекистанцев с 22-й годовщиной независимости

ТАШКЕНТ, 2 сентября. /УЗИНФОРМ/. Президент Ислам Каримов 31 августа выступил на торжественном мероприятии, посвященном 22-й годовщине независимости Республики Узбекистан.

В своей речи глава государства отметил, что чуть более двух десятилетий назад, Узбекистан находился в пучине чрезвычайно сложных социально-экономических проблем, был отсталым регионом с односторонней, сырьевой направленностью экономического развития, полной монополией производства хлопка, низким уровнем жизни народа в социальном отношении, и "все это фактически привело Республику к краю пропасти".

За исторически короткий период Узбекистан превратился в современное, независимое и суверенное государство, развивающееся устойчивыми и стабильными темпами, опирающееся на собственные силы и потенциал, способное защищать свои границы, мирную и спокойную жизнь народа, и это вселяет в нас чувство гордости, сказал Президент.

Глава государства привел ряд показателей, отражающих нынешний потенциал и темпы развития Республики. В частности, ВВП Узбекистана по сравнению с 2000 годом вырос в 3,1 раза, при расчете на душу населения – в 2,6 раза, объем экспорта увеличился в 4,4 раза, номинальная заработная плата в сопоставимых ценах – в 22 раза, средний размер пенсий – в 12,7 раза, а реальные доходы на душу населения – в 8,4 раза, рост экономики в последние шесть лет стабильно превышает 8%.

За прошедший период в стране достигнуты топливно-энергетическая и зерновая независимости, полное самообеспечение потребительскими товарами, укрепление здоровья населения, в частности, снижение в 3,2 раза материнской и в 3,4 раза детской смертности, увеличение средней продолжительности жизни людей с 66 лет до 73,5.

"Сегодня мы вновь и вновь убеждаемся в том, насколько правильной, полностью отвечающей интересам нашего народа была избранная нами глубоко продуманная стратегия демократических реформ, признанная в мире как "узбекская модель" развития", – подчеркнул Ислам Каримов.

По словам Президента, в нынешнее неспокойное и тревожное время, когда в разных регионах планеты, в том числе вокруг нас, усиливается противостояние, обостряются вооруженные конфликты, нельзя оставаться безразличным и равнодушным. "Сама жизнь требует от нас быть еще более бдительными и чуткими, готовыми пресечь все попытки, представляющие угрозу нашей безопасности", – сказал он.

Выступая с трибуны, Ислам Каримов выразил самые искренние и добрые пожелания присутствующим на сегодняшнем торжестве послам зарубежных государств и представителям международных организаций в Узбекистане, всем уважаемым гостям.

Президент посчитал своим долгом выразить свое глубокое уважение и преклониться перед трудолюбивым и великодушным народом, многое повидавшим на своем веку, закалившимся в испытаниях и сегодня вписывающим яркие страницы в свою многовековую историю, проявляющим подлинную самоотверженность, обеспечивая благополучие нынешней и завтрашней жизни Узбекистана.

Глава государства также обратился к молодежи Узбекистана, которую назвал решающей силой в обществе и опорой на пути к достижению благородной цели построения государства с великим будущим.

УЗИНФОРМ