Владимир Путин поздравил Ислама Каримова с Днем независимости

ТАШКЕНТ, 2 сентября. /УЗИНФОРМ/. На имя Президента Узбекистана Ислама Каримова поступила поздравительная телеграмма от Президента Российской Федерации Владимира Путина по случаю 22-й годовщины независимости Республики Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

"Уважаемый Ислам Абдуганиевич! Примите искренние поздравления по случаю национального праздника Республики Узбекистан", - говорится в поздравлении.

По словам главы РФ, Узбекистан добился значительных успехов в экономическом и социальном развитии, играет активную роль в региональных и международных делах. "Российско-узбекские отношения динамично развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества – это, в частности, подтвердили наши недавние переговоры в Москве", – напомнил он.

Владимир Путин выразил уверенность, что "совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее расширение политического диалога, наращивание практического сотрудничества в различных сферах". Это в полной мере отвечает интересам дружественных народов России и Узбекистана, идет в русле укрепления безопасности и стабильности в Центральной Азии.

В завершение российский лидер пожелал Исламу Каримову крепкого здоровья, счастья и успехов, а гражданам дружественного Узбекистана – благополучия и процветания.

УЗИНФОРМ