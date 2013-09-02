В целях повышения правовой грамотности населения

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 сентября. /УЗИНФОРМ/. 31 августа в сельском сходе граждан "Ойбек" Ургутского района Самаркандской области состоялся семинар, посвященный обсуждению роли общественных организаций и правоохранительных органов в повышении правовой культуры населения.

Цель семинара заключалась в повышении правовой грамотности жителей махалли, разъяснении сути Закона Узбекистана "О борьбе с торговлей людьми".

В нем приняли участие представители и активисты схода граждан махалли, молодежного центра "Истикболли авлод", а также органов внутренних дел.

В процессе семинара представители активисты махалли рассказали о проделанной работе по повышению правовой культуры местных жителей, а сотрудники РОВД осветили деятельность по борьбе с торговлей людьми. Подчеркнуто, что 80% жертв торговцев людьми являются женщины и несовершеннолетние.

Также присутствовавшим предоставлена информация о нормативно-правовых документах Республики Узбекистан по борьбе с трафиком людей и разъяснены пути защиты прав человека.

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