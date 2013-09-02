Встреча в каттакурганском колледже

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 сентября. /УЗИНФОРМ/. 31 августа каттакурганский районный фонд "Махалля" совместно с районным отделением ОДМ "Камолот", районным отделом по духовно-нравственной работе провел мероприятие в сельскохозяйственном колледже, посвященное разъяснению и соблюдению семейного законодательства, а также предотвращению родственных и ранних браков.

В нем приняли участие учащаяся молодежь, аксакалы махаллей и их советники, преподаватели колледжа, представители фонда "Махалля", отделения ОДМ "Камолот" и отдела по духовно-нравственной работе.

В ходе мероприятия участникам были разъяснены негативные последствия ранних и родственных браков, рассказано о предписаниях семейного законодательства по поводу заключения брака.

Участники мероприятия смогли задать специалистам ОДМ "Камолот" и фонда "Махалля" интересующие их вопросы.

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