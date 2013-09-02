Си Цзиньпин поздравил Ислама Каримова с Днем независимости

ТАШКЕНТ, 2 сентября. /УЗИНФОРМ/. На имя Президента Узбекистана Ислама Каримова поступила поздравительная телеграмма от Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина по случаю 22-й годовщины независимости Республики Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

"По случаю 22-й годовщины со дня провозглашения независимости Республики Узбекистан от имени правительства Китайской Народной Республики, китайского народа и от себя лично шлю Вам, Ваше Превосходительство, и Вашему дружественному народу искренние поздравления и наилучшие пожелания", – говорится в поздравлении китайского лидера.

Он отметил, что за 22 года под руководством Ислама Каримова в Узбекистане стабильно проходят реформы во всех сферах, стремительно развивается экономика, заметно улучшается жизнь народа и постоянно повышается роль Узбекистана в международных и региональных делах. Глава КНР выразил уверенность, что Узбекистан непременно добьется новых больших успехов в государственном строительстве.

Председатель КНР подчеркнул, что за 21 год узбекско-китайские отношения стабильно и динамично развиваются, было установлено стратегическое партнерство, все более углубляется политическое взаимодоверие, расширяется практическое сотрудничество во всех областях, активизируется взаимодействие в международных делах. Стороны поддерживают друг друга в вопросах, касающихся коренных интересов обеих сторон.

"По приглашению Вашего Превосходительства я скоро совершу первый государственный визит в Вашу страну", – сказал Си Цзиньпин, выразив готовность глубоко обменяться мнениями по вопросам двусторонних отношений и вопросам международного и регионального характера, представляющим взаимный интерес, разработать план дальнейшего развития двусторонних отношений для того, чтобы результаты нашего сотрудничества принесли большую пользу двум странам и народам.

В завершение, китайский лидер пожелал Исламу Каримову крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, дружественному Узбекистану – могущества и процветания, а его народу – счастья и благополучия.

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