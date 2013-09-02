



Зарубежные лидеры поздравляют Ислама Каримова с Днем независимости



ТАШКЕНТ, 2 сентября. /УЗИНФОРМ/. На имя Президента Узбекистана Ислама Каримова продолжают поступать поздравительные послания по случаю 22-й годовщины независимости Республики от глав государств и правительств зарубежных стран, руководителей авторитетных международных организаций. Поздравления, в частности, направили короли Нидерландов, Иордании, Таиланда, КСА, президенты Франции, Индии, Австрии, Латвии, Венгрии, Чехии, Словакии, Болгарии, Сербии, Греции, Португалии, Турции, Украины, Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Палестины, Вьетнама, Сингапура, Глава Римско-католической церкви, Исполнительный Секретарь СНГ и другие. Как сообщает пресс-служба узбекского лидера, в поздравлениях выражаются искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия и успехов главе государства, а также мира, прогресса и процветания народу Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи