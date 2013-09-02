Здоровье населения – основа крепкого будущего

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 сентября. /УЗИНФОРМ/. 31 августа в махаллинском сходе граждан "Осиё" города Коканда состоялось мероприятие на тему "Заболевание зоб и его профилактика", которое было организовано по инициативе отделения благотворительного фонда "Соглом авлод учун".

В мероприятии, нацеленном на пропаганду здорового образа жизни и информирование населения о профилактике заболевания зоба, приняли участие жители, женщины и молодежь махаллинского схода граждан, врачи местного медицинского объединения, специалисты благотворительного фонда и другие.

Докладчики предоставили участникам полную информацию о болезни и профилактике йододефицитной болезни зоб. Выступившие подробно объяснили участникам пути появления болезни зоб и его последствиях.

Также докладчики разъяснили роль активистов махаллинского схода граждан и самих жителей в ведении здорового образа жизни. Они отметили, что здоровый образ жизни должен поддерживать каждый человек, особенно беременные женщины.

В заключение всем присутствующим были розданы буклеты, которые пропагандируют предотвращение болезни зоб.

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