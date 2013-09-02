



Праздник независимости прошел в парке Бабура



ТАШКЕНТ, 2 сентября. /УЗИНФОРМ/. 1 сентября под руководством Интерцентра в парке Бабура собрались представители всех культурных центров столицы, чтобы отметить 22-ю годовщину независимости Узбекистана. Каждый культурный центр представлял свои костюмы, национальную кухню, обычаи. Угощали всех и делились секретами определенных традиций. Параллельно на сцене парка проходил благотворительный концерт, где танцевальные коллективы представляли свои национальные танцы, исполняли народные песни. Во время концерта выступили также заслуженные и народные артисты Узбекистана, Башкортостана, среди которых Зоя Цой, Алишер Рузметов и другие. Ход мероприятия оценивало специальное жюри, которое отметило хорошую подготовленность всех центров. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи