Деятельность ФСОГ на праздник независимости

ТАШКЕНТ, 2 сентября. /УЗИНФОРМ/. 2 сентября Форум социально ответственных граждан Узбекистана (ФСОГ) параллельно провел несколько благотворительных мероприятий, посвященных 22-летию независимости Узбекистана.

Представители ФСОГ посетили тяжелобольных пациентов из республиканской нейрохирургической больницы. Стоит отметить, что данное мероприятие прошло по инициативе жительницы Паркентского района Ш. Еккубаевой, которая 31 августа обратилась с просьбой о данной акции в ташкентский инфоцентр.

Также в этот день сыну жительницы Чумчукжар сельского схода граждан "Оковул", который по инвалидности вынужден получать образование на дому, подарили необходимые учебные принадлежности и форму.

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