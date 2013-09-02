Определилось расписание проведения награждения победителей областного этапа конкурса "Келажак овози"

ТАШКЕНТ, 2 сентября. /УЗИНФОРМ/. 2 сентября ЦМИ "Келажак овози" определил точный график проведения церемонии награждения победителей областного этапа конкурса "Келажак овози".

По итогам отбора 612 участников прошли в финал конкурса, который пройдет в декабре текущего года.

Конкурс проходил в каждом регионе по 15 направлениям, в котором определились 612 финалистов.

Также необходимо отметить, что все ребята, прошедшие в финал, получили необходимые знания и возможность обучения в летнем образовательном лагере "Келажак овози", где они смогли доработать свои проекты с ведущими специалистами страны.

6 сентября церемония награждения победителей областного этапа пройдет сразу в нескольких регионах: Сырдарьинской, Сурхандарьинской, Самаркандской областях и Республике Каракалпакстан.

10 сентября награждение пройдет в Кашкадарьинской, Джизакской, Навоийской, Ташкентской и Хорезмской областях. Завершающей в графике будет Наманганская область.

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