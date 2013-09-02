



В Ташкенте проходит традиционная выставка



ТАШКЕНТ, 2 сентября. /УЗИНФОРМ/. 2 сентября во Дворце творчества молодежи продолжает функционировать традиционная выставка, посвященная 22-летию независимости Узбекистана. Стоит отметить, что в выставке участвуют около 120 работ молодых художников. В экспозиции имеются инсталляции, графика, скульптура. Организаторами выступили Фонд Форум совместно с Дворцом творчества молодежи. Как отметили искусствоведы, работы таких художников как Сарвар Фармонов, Гульчехра Хакимова, Дониер Сохибов и других принимали участие во многих крупных международных проектах и конкурсах, у каждого художника свой стиль и почерк, который является отличительной чертой молодых мастеров. Выставка продлится до 25 сентября. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи