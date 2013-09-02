Ватерполистки Намангана завоевали путевку на чемпионат Азии в Сингапуре

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 сентября. /УЗИНФОРМ/. В субботу в Намангане завершился чемпионат Узбекистана по водному полу среди девушек, в котором помимо команд из разных регионов страны приняли участие ватерполисты из Казахстана.

Ареной борьбы стал бассейн в специализированной детско-юношеской школе (СДЮСШОР) № 23.

Бонусом к званию сильнейшей команды страны была путевка на молодежный чемпионат континента. А потому борьба в бассейне была весьма напряженной.

Главными претендентами на победу были команда хозяев турнира. Напомним, что девушки из Намангана стали недавно призерами крупного международного турнира в Малайзии.

В итоге погоня за двумя зайцами им удалась – наманганские ватерполистки стали и чемпионками страны, и обладателями путевки на континентальный чемпионат.

Неплохо выступили и спортсмены республиканской СДЮШОР, а также ватерполисты из Самарканда, дополнившие пьедестал почета.

"Мы очень довольны, что поедем в Сингапур и постараемся защитить честь страны и родного Намангана", – прокомментировала успех ватерполистка молодежной сборной области Махлиё Журамирзаева.

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